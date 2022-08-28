Трогательные поздравления от представителей спорта

Сайт 24 канала решил собрать для вас подборку поздравлений от украинских спортсменов, вынужденно покинувших свой родной город. Не сомневаемся в том, что всем им удастся вернуться в свой дом и провести не один турнир в украинском Донецке.

Читайте также День в истории: 13 лет назад официально открыли "Донбасс Арену"

Олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев поздравил Донецк с Днем города.

С Днем Шахтера и Днем моего родного города Донецка. Город, который будет всегда ассоциироваться со словом дом. Верю, что совсем скоро будет наша победа и самый крутой матч на "Донбасс Арене". Поздравляю тебя, мой родной Донецк. Ты – всегда Украина,

– написал гимнаст.

О празднике родного города вспомнил и защитник "Адана Демирспор" Ярослав Ракицкий.

С днем ​​Шахтера, с днем ​​Донецка! Мы процветали под флагом Украины и будем процветать. Город роз расцветет снова и возродится! Любимый город, я верю, что ты устоишь и вернешься домой! Мира нам!

– написал игрок.

Донецкий Шахтер в 2014 году потерял свой дом из-за российской агрессии. Так что "горняки" не могли не вспомнить о памятном для команды дне.

Бывший голкипер сборной Украины Андрей Пятов тоже вспомнил День города Донецка, он поделился трогательным видео открытия "Донбасс Арены".

Огромное уважение к шахтерам. Безграничная любовь к Донецку. Поздравляю с Днем Шахтера! Поздравляю любимый и родной Донецк с днем ​​города. До встречи на "Донбасс Арене",

– написал Пятов.

Видео открытие стадиона в 2009 году

"С Днем шахтера и Днем города Донецка! Эти особенные для Донецкого региона праздники Донбасс и вся Украина встречают в один из самых драматичных периодов своей истории. Верим, что война закончится и Донецк снова будет украинским, а значит – свободным и преуспевающим.

Мира и добра родному Донецку! Счастье, здоровье, радости и благополучия людям мужественной шахтерской профессии и всем дончанам!", – говорится в пресс-службе Шахтера.