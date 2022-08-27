Металлист 1925 – Черноморец 0:0

В новом сезоне обеим командам не удавалось еще забивать. Но если Металлист 1925 года добился приемлемого результата, сыграв номинально в гостях вничью с Шахтером, то Черноморец в номинально домашнем матче уступил Вересу, пишет 24 канал.

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Одесситы создали около 7 голевых случаев в первом тайме, однако безрезультатно. Металлист 1925 года нанес лишь один удар.

На 54-й минуте встречи канадец Джеймс во втором туре подряд нарушил правила внутри своей штрафной (на этот раз игра рукой), что привело к пенальти в его ворота.

Благо для канадца, за Черноморец играет Непогодов, отразивший второй 11-метровый во втором туре (на этот раз от Габелка).

До финального свистка "моряки" и харьковчане обменивались атаками, но определить победителя не удалось.

Металлист 1925 года набрал второй зачетный балл, Черноморец заработал первое очко в сезоне. Оба коллектива разместились в середине турнирной таблицы УПЛ.

Напомним, что новый сезон УПЛ стартовал 23 августа. Из-за военного положения болельщики не смогут посмотреть матчи вживую.