Отыгран один из центральных поединков 2 тура чемпионата Украины по футболу. Шахтер после неудачи в первом туре принимал на НСК "Олимпийский" Кривбасс, пишет 24 канал.

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Поединок прошел в знаковый для "горняков" день, поскольку сегодня, в последнее воскресенье августа, отмечается День города Донецк. Украинский населенный пункт, который оккупирован российскими террористами, поздравили многие спортсмены.

Не прошел мимо и Шахтера. На матч с Кривбассом подопечные Игоря Йовичевича вышли в черных футболках с надписью: "Донецк. Солнце Украины встает на Донбассе".



Шахтер перед матчем с Кривбассом / твиттер Шахтера

Возможно, именно такая дата помогла дончанам одержать первую победу в УПЛ. Шахтер минимально одолел Кривбасс благодаря голу Артема Бондаренко.

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