Отыгран один из центральных поединков 2 тура чемпионата Украины по футболу. Шахтер после неудачи в первом туре принимал на НСК "Олимпийский" Кривбасс, пишет 24 канал.
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Поединок прошел в знаковый для "горняков" день, поскольку сегодня, в последнее воскресенье августа, отмечается День города Донецк. Украинский населенный пункт, который оккупирован российскими террористами, поздравили многие спортсмены.
Не прошел мимо и Шахтера. На матч с Кривбассом подопечные Игоря Йовичевича вышли в черных футболках с надписью: "Донецк. Солнце Украины встает на Донбассе".
Шахтер перед матчем с Кривбассом / твиттер Шахтера
Возможно, именно такая дата помогла дончанам одержать первую победу в УПЛ. Шахтер минимально одолел Кривбасс благодаря голу Артема Бондаренко.
Другие результаты 2 тура УПЛ:
- Металлист 1925 года не смог переиграть Черноморец. У харьковчан нереализованным пенальти отличился Габи.
- Заря перестреляла на выезде ФК Львов. Решающий гол луганчане забили на 90 минуте благодаря Алефиренко.
- Ворскла неожиданно проиграла Вересу. Ровенский клуб проигрывал 0:1, однако сумел дважды забить в концовке поединка.
- Колосс без проблем переиграл на своем поле Рух. За хозяев отличился Денис Безбородько, который в прошлом туре еще играл за Зорю и оформил за нее дубль.