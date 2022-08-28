У 2 турі УПЛ сталась дуже гучна сенсація. Динамо примудрилось розгромно поступитись Дніпру-1 у своєму дебютному матчі чемпіонату в сезоні.

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Ця гра пройшла у Львові, хоча у домашньому для динамівців Києві проводять ігри. Про рішення проводити поєдинок на "Арені-Львів" висловився коуч Динамо Мірча Луческу.

Рішення грати тут було великою помилкою. Я хотів, щоб матчі з Дніпром-1 та Зорею ми провели в Києві. Хлопці два місяці тому поїхали з України і з того часу не бачили своїх сімей. Тому я наполягав на тому, щоб їхати до Києва. Ще в матчі-відповіді з Бенфікою я відчув, що психологічний стан гравців поганий. І з цієї причини я теж хотів, щоб ми поїхали до Києва. Коли граєш без уболівальників, повинні бути додаткові емоції, які дозволять футболістам вийти на матч зі свіжою головою. Цього сьогодні не було,

– пояснив Луческу.

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Також румунський спеціаліст запам'ятався неоднозначною заявою. Відповідаючи на питання, чи був цей матч останнім для Іллі Забарного за Динамо, натякаючи на трансфер, Мірча натякнув на свою можливу відставку.

Можливо, це була моя остання гра, але не Забарного,

– зазначив тренер.

Динамо вже встигло вилетіти з Ліги чемпіонів, двічі програвши Бенфіці у кваліфікації. Тепер київська команда буде виступати в Лізі Європи. Суперниками "біло-синіх" стануть Ренн, Фенербахче та АЕК Ларнака.

Інші результати 2 туру УПЛ: