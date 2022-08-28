Шахтер – Кривбасс 1:0
Гол: Бондаренко, 77.
Продолжается 2 тур чемпионата Украины по футболу. Сегодня уже отыграли Колос и Движение, а во втором матче на НСК "Олимпийский" встретились Шахтер и Кривбасс, пишет 24 канал.
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В первом туре обе команды разочаровали фанатов. Дончане не смогли обыграть Металлист 1925 года, а команда Юрия Вернидуба проиграла Колосу. К тому же коуч команды заработал изъятие и не мог присутствовать на скамье запасных в отчетной игре.
В отличие от первого матча Игор Йовичевич решил оставить на скамейке запасных одного из двух доступных легионеров Джурасека. Вместо него в основе оказался Бондаренко.
Кривбасс большую часть игры достойно противостоял сопернику, хотя сам создавал меньше моментов. Надломило криворожскую команду изъятия Татаркова на 74 минуте.
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Уже через три оборота секундной стрелки "Шахтер" забил решающий гол во встрече. Мудрик отлично подал по стандарту на Бондаренко. Тот обыграл защитника и пробил головой мимо Сарнавского, который неудачно сыграл на выходе.
"Горняки" одерживают первую победу в сезоне и делают это как раз в День города Донецк. В следующем туре Шахтер сыграет во Львове против Руха, а Кривбассу будет противостоять другая львовская команда – ФК Львов.
Другие результаты 3 тура УПЛ:
- Металлист 1925 не смог переиграть Черноморец. У харьковчан нереализованным пенальти отличился Габи.
- Заря перестреляла на выезде ФК Львов. Решающий гол луганчане забили на 90 минуте благодаря Алефиренко.
- Ворскла неожиданно проиграла Вересу \. Ровенский клуб проигрывал 0:1, однако сумел дважды забить в концовке поединка.
- Колос без проблем переиграл на своем поле Рух. За хозяев отличился Денис Безбородько, который в прошлом туре еще играл за Зарю и оформил за нее дубль.