Подошел к концу центральный матч 2 тура чемпионата Украины по футболу. В главной игре, которая проходила во Львове, встретились Динамо и Днепр-1, пишет 24 канал.

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Для обеих команд это был первый поединок сезона в УПЛ, поскольку прошлый тур они пропустили из-за участия в еврокубках. Киевляне подошли не в лучшем состоянии ко встрече.

Из-за травмы был недоступен лидер Динамо Виктор Цыганков. Также в начале игры выбыл Денис Попов, у которого возникли проблемы с плечом. Также перед игрой разразился очередной скандал с трансляцией матча, поскольку Динамо не пустило на арену официального транслятора УПЛ.

Матч прошел по сценарию днепрян, что позволило команде Александра Кучера сотворить сенсацию. Счет гости открыли перед перерывом. После паса от Пихаленко мяч удачно лег на ногу Сарапию. Эдуард в падении пробил мимо Бущана.

Удвоить счет Днепр-1 смог уже в начале второго тайма. Удачную контратаку гостей завершил тот же Пихалонок, которого забыли накрыть в штрафной Динамо после прострела от Бузанелло.

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Киевляне не имели опасных моментов и так и не смогли всерьез напрячь кипера Днепра-1 Макса Валефа. А вот гости не остановились и под занавес игры довели счет до разгромного. Во время прострела от Довбика первым на отскок среагировал Рубчинский.

Динамо с позором стартует в УПЛ и теперь ожидает следующие игры, чтобы реабилитироваться перед болельщиками. В следующем туре киевляне сыграют с Зарей, тогда как Днепр-1 будет противостоять Вересу.

Другие результаты 2 тура УПЛ: