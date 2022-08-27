Ворскла – Верес 1:2

Голы: Скляр, 21 – Кучеров, 81, М. Шестаков, 90+6

Подопечные Виктора Скрипника уступили Вересу в домашнем матче 2-го тура УПЛ, пишет 24 канал.

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Счет матча открыл на 21-й минуте Александр Скляр после передачи Таулян Сефери.

Гости сравняли счет в конце поединка, на 85-й минуте отличился Валерий Кучеров. А уже в компенсированное арбитром время Михаил Шестаков поставил точку в матче.

Ситуация в турнирной таблице УПЛ

После матча 2-го тура у Вереса есть шесть очков и находится на втором месте турнирной таблицы. Тем временем у Ворсклы два поражения, ни одного набранного балла и последнее место в турнирной таблице.

В следующем туре Ворскла сыграет гостевой матч с Металлистом 1925 года, а "Верес" в тот же день также на выезде встретится с Днепром-1.

Напомним, что новый сезон УПЛ стартовал 23 августа. Из-за военного положения болельщики не смогут посмотреть матчи вживую.