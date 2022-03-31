Весь футбольный мир солидарен с Украиной

В нидерландском Утрехте состоялся благотворительный поединок, в котором сыграл легендарный футболист Уэлси Снейдер. Участие в матче также принял украинец Евгений Левченко.

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Все вырученные средства были переданы непосредственно Левченко, который использует их на нужды украинских беженцев, которые из-за войны войны с Россией вынужденно покинули родные дома. Об этом сообщила мэр Утрехта Шарон Дейксма.

Отметим, что инициатором такой встречи был Снейдер, который решил приобщиться к помощи Украине.


Благотворительный матч в Нидерландах / Фото с твиттера Шарон Дейксми


Снейдер помог Украине / Фото с твиттера Шарон Дейксми

Что известно о Уэсле Снейдере

  • За футбольную карьеру поиграл в Нидерландах и за пределами страны. Запомнился за выступлениями в Реале и Интере.
  • Последним клубом Снейдера был катарский Аль-Гараф.
  • Повешал бутсы на гвоздь в 2019 году.
  • За карьеру провел 573 матча, в которых забил 152 гола и сделал 143 ассиста.
  • В сезоне-2009/2010 в составе итальянского "Интера" стал победителем Лиги чемпионов.