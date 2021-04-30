Владелец столичного клуба Игорь Суркис заявил, что футболисты получат немалые суммы премиальных. Этих денег может хватить на покупку однокомнатной квартиры в Киеве или хорошего автомобиля.
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Правда, сейчас распределение денег изменилось. Изначально планировалось, что сумма премиальных составит месячную зарплату каждого динамовца, которая прописана в контракте. Однако руководство изменило решение. Теперь распределением денежного вознаграждения за золотые медали займется лично главный тренер команды Мирча Луческу.
75-летний румынский специалист определит вклад каждого игрока в триумфальное достижение в чемпионате. После чего каждый футболист получит обещанное вознаграждение.
Также солидные деньги за чемпионство заработал сам Луческу, который во главе Динамо получил уже второй трофей. Его бюджет пополнится 1 миллионом евро. Для румына это уже 9-й титул в чемпионате страны.
- Напомним, что в 23 туре Динамо разгромило Ингулец и впервые за 5 лет стало чемпионом страны.
- После досрочной победы в сезоне, фанаты устроили яркий прием команды возле клубной базы.
- До этого Луческу с командой взял Суперкубок Украины. Уже 13 мая динамовцы могут получить еще и победу в Кубке страны, где они в финале встретятся с луганской Зарей.
- Решающий матч должен состояться в Тернополе, но из-за нарушения правил в полуфинальном поединке Агробизнес – Динамо и претензии касательно самой арены поединок могут перенести в другой украинский город.