Владелец столичного клуба Игорь Суркис заявил, что футболисты получат немалые суммы премиальных. Этих денег может хватить на покупку однокомнатной квартиры в Киеве или хорошего автомобиля.

К теме Можно купить машину и квартиру: Суркис шокировал премиальными Динамо за чемпионство

Правда, сейчас распределение денег изменилось. Изначально планировалось, что сумма премиальных составит месячную зарплату каждого динамовца, которая прописана в контракте. Однако руководство изменило решение. Теперь распределением денежного вознаграждения за золотые медали займется лично главный тренер команды Мирча Луческу.

75-летний румынский специалист определит вклад каждого игрока в триумфальное достижение в чемпионате. После чего каждый футболист получит обещанное вознаграждение.

Также солидные деньги за чемпионство заработал сам Луческу, который во главе Динамо получил уже второй трофей. Его бюджет пополнится 1 миллионом евро. Для румына это уже 9-й титул в чемпионате страны.