Финал Кубка Украины под вопросом

Спортивный журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что Тернополь рискует потерять право проводить финал Кубка Украины. Руководство арены должно за короткий срок решить немало проблем.

Как это было Без масок, дистанции и с забитым стадионом: в Тернополе прошел футбольный матч Кубка Украины

Местный стадион уже принимал полуфинальный матч Кубка Украины между Агробизнесом и Динамо. Это противостояние должно было состояться с 25% зрителей на трибунах, но в Тернополе не соблюли карантинные ограничения. Однако не только из-за этого город может потерять финал.

Большая проблема с безопасностью, нет места для пресс-конференций. Много вопросов открылось после полуфинала. И теперь УАФ решает, как там проводить финал. У УАФ есть претензии, но я не знаю, каким будет решение. В Ассоциации задумались, как решать вопрос. Там даже турникеты не считывают билеты. Можно было зайти на стадион, передать свой билет другому, и он тоже зашел. Было много зрителей без билетов,

– сказал Цыганык.

По его словам, не исключено, что УАФ отдаст право на проведение финала другому украинскому городу.