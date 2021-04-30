Все у руках Луческу

Власник столичного клубу Ігор Суркіс заявив, що футболісти отримають чималі суми преміальних. Цих грошей може вистачити на купівлю однокімнатної квартири у Києві або хорошого автомобіля.

​До теми Можна купити машину та квартиру: Суркіс шокував преміальними Динамо за чемпіонство

Щоправда, зараз розподіл грошей змінився. С початку планувалося, що сума преміальних становитиме місячну зарплату кожного динамівця, яка прописана у контракті. Однак керівництво змінило рішення. Тепер розподілом грошової винагороди за золоті медалі займеться особисто головний наставник команди Мірча Луческу.

75-річний румунський фахівець визначить внесок кожного гравця у тріумфальне досягнення у чемпіонаті. Після чого кожен футболіст отримає обіцяну винагороду.

Також солідні гроші за чемпіонство заробив сам Луческу, який на чолі Динамо здобув вже другий трофей. Його бюджет поповниться 1 мільйоном євро. Для румуна це вже 9-й титул у чемпіонаті країни.