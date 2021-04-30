Все у руках Луческу
Власник столичного клубу Ігор Суркіс заявив, що футболісти отримають чималі суми преміальних. Цих грошей може вистачити на купівлю однокімнатної квартири у Києві або хорошого автомобіля.
До теми Можна купити машину та квартиру: Суркіс шокував преміальними Динамо за чемпіонство
Щоправда, зараз розподіл грошей змінився. Спочатку планувалося, що сума преміальних становитиме місячну зарплату кожного динамівця, яка прописана у контракті. Однак керівництво змінило рішення. Тепер розподілом грошової винагороди за золоті медалі займеться особисто головний наставник команди Мірча Луческу.
75-річний румунський фахівець визначить внесок кожного гравця у тріумфальне досягнення у чемпіонаті. Після чого кожен футболіст отримає обіцяну винагороду.
Також солідні гроші за чемпіонство заробив сам Луческу, який на чолі Динамо здобув вже другий трофей. Його бюджет поповниться 1 мільйоном євро. Для румуна це вже 9-й титул у чемпіонаті країни.
- Нагадаємо, що у 23 турі Динамо розгромило Інгулець та вперше за 5 років стало чемпіоном країни.
- Після дострокової перемоги у сезоні фанати влаштували яскравий прийом команді біля клубної бази.
- До цього Луческу з командою взяв Суперкубок України. Вже 13 травня динамівці можуть здобути ще й перемогу у Кубку країни, де вони у фіналі зустрінуться з луганською Зорею.
- Вирішальний матч повинен відбутись у Тернополі, але через порушення правил у півфінальному поєдинку Агробізнес – Динамо та претензії щодо самої арени поєдинок можуть перенести в інше українське місто.