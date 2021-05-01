На примере игры извечного врага

Один из игроков киевского клуба Владимир Шепелев поделился впечатлениями от работы под руководством бывшего наставника Шахтера Мирча Луческу. По мнению игрока киевлян, "золото" чемпионата, это заслуга именно румынского специалиста.

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Шепелев рассказал, что 75-летний тренер является лидером по характеру. Он передал это качество футболистам Динамо, которые поверили в собственные силы. Также, специалист на тренировках киевлян часто показывает пример игры "горняков", который когда-то тренировал.

Он часто это делает. Показывает нарезки из розыгрышей стандартов, как выходить из-под прессинга, как Шахтер создавал и забивал. Мы нормально к этому относимся. Нам не важно, что это Шахтер, главное – понять, что нужно делать,

– сказал Шепелев.

К слову, киевскому Динамо уже за 3 тура до завершения сезона оформили чемпионство. Случилось это в 23 туре в игре против Ингульца, в которой киевляне разгромили соперника со счетом 5:0 и одели золотые медали на свои шеи. Извечный конкурент Шахтер уже не имеет никаких шансов догнать столичный клуб в таблице. Разница между двумя грандами украинского футбола составляет 13 очков.