На прикладі гри одвічного ворога

Один із гравців київського клубу Володимир Шепелєв поділився враженнями від роботи під керівництвом колишнього наставника Шахтаря Мірчі Луческу. На думку гравця киян, "золото" чемпіонату, це заслуга саме румунського спеціаліста.

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Шепелєв розповів, що 75-річний тренер є лідером за характером. Він передав цю якість футболістам Динамо, які повірили у власні сили. Також фахівець на тренуваннях киян часто показує приклад гри "гірників", який колись тренував.

Він часто це робить. Показує нарізки з розіграшів стандартів, як виходити з-під пресингу, як Шахтар створював та забивав. Ми нормально до цього відносимось. Нам не важливо, що це Шахтар, головне – зрозуміти, що потрібно робити,

– сказав Шепелєв.

До слова, київському Динамо вже за 3 тури до завершення сезону оформити чемпіонство. Сталось це у 23 турі у грі проти Інгульця, у якій кияни розгромили суперника з рахунком 5:0 та одягнули "золоті" медалі на свої шиї. Одвічний конкурент Шахтар вже немає жодних шансів наздогнати столичний клуб у таблиці. Різниця між двома грандами українського футболу складає 13 очок.