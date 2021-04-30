Дата и время финала Кубка Украины
Матч в Тернополе на городском стадионе имени Романа Шухевича между Динамо и Зарей состоится 13 мая. Финальная игра начнется в 19: 00.
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Номинальным хозяином поединка будет киевское Динамо.
- Динамо стартовало в Кубке Украины с 1/4 финала, в котором по пенальти прошло Колос. В 1/2 финала киевляне в Тернополе победили Агробизнес.
- Заря в 1/8 финала одолела Десну (0:1), в четвертьфинале прошла Верес (1:2).
- В полуфинале луганчане в серии пенальти одолели Александрию. Луганская команда сыграет в финале Кубка Украины.
- Динамо – действующий победитель Кубка Украины. Также киевляне досрочно выиграли чемпионат Украины сезона-2020/2021.