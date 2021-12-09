Подарок и аплодисменты для Ломаченко

Украинский боксер ушел из поединка не с пустыми руками. Хоккейный клуб Нью-Йорк Рейнджерс подарил Ломаченко футболку с фамилией украинца и 88-м номером на спине.

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Также во время перерыва на табло "Мэдисон-сквер-гарден" показали промо грядущего боя Василия с Ричардом Комми. Примечательно, что именно на домашней арене Нью-Йорк Рейнджерс 11 декабря состоится поединок украинца. Трибуны вмещают 18 200 фанатов.

После ролика на табло показали Ломаченко, который наблюдал за хоккейным матчем с трибун. Зрители арены устроили овации украинскому боксеру, которые Василий встретил с улыбкой на лице. Ломаченко в хорошем настроении подходит к противостоянию с ганцем.

Видео оваций для Ломаченко

Ломаченко – Комми: что известно о бое