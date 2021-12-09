Подарок и аплодисменты для Ломаченко
Украинский боксер ушел из поединка не с пустыми руками. Хоккейный клуб Нью-Йорк Рейнджерс подарил Ломаченко футболку с фамилией украинца и 88-м номером на спине.
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Также во время перерыва на табло "Мэдисон-сквер-гарден" показали промо грядущего боя Василия с Ричардом Комми. Примечательно, что именно на домашней арене Нью-Йорк Рейнджерс 11 декабря состоится поединок украинца. Трибуны вмещают 18 200 фанатов.
После ролика на табло показали Ломаченко, который наблюдал за хоккейным матчем с трибун. Зрители арены устроили овации украинскому боксеру, которые Василий встретил с улыбкой на лице. Ломаченко в хорошем настроении подходит к противостоянию с ганцем.
Видео оваций для Ломаченко
Ломаченко – Комми: что известно о бое
- Для обоих боксеров этот поединок станет вторым в 2021 году. Что объединяет Ломаченко и Комми? В пассиве обоих бойцов есть поражение от Теофимо Лопеса – уже экс-абсолютного чемпиона мира в легком весе. Американец провалил свою первую защиту титулов в бою с Джорджем Камбососом.
- Австралиец пообещал украинцу дать шанс на титульный бой, в котором Василий мог бы попытаться вернуть ранее принадлежавшие ему чемпионские пояса. Ломаченко тоже охотно принял бы такое предложение.
- Однако сейчас все внимание боксера из Украины приковано только к Комми. Ганец похвалил Ломаченко перед встречей.
- В СМИ были слухи о гонорарах боксеров. Якобы Ломаченко может заработать за это сражение 750 тысяч долларов. В то же время бюджет его соперника пополнится 250 тысячами. Однако эти суммы могут увеличиться, ведь все зависит от покупки трансляций.
- Новый абсолютный чемпион мира по легкому весу Камбосос не собирается посещать бой в Нью-Йорке.