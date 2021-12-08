Ломаченко: Камбосос – бой, который я хотел бы получить

33-летний Василий Ломаченко хочет выйти в ринг против абсолютного чемпиона мира в легком весе. Джордж Камбосос отобрал титулы у Теофимо Лопеса, которыми ранее владел украинец.

К теме Ломаченко прилетел в США, чтобы нокаутировать Комми

Ломаченко готов провести бой с Камбососом. Однако сейчас все внимание украинского боксера сконцентрировано на Ричарде Комми. О титульном бое с австралийцем Василий поговорит уже после 11 декабря.

Камбосос – бой, который я хотел бы получить. Он новый чемпион и прекрасно проявил себя в поединке с Лопесом. Но сейчас Комми заслуживает моего полного внимания. Это задача, на которой я сейчас полностью сосредоточен. Комми – один из самых опасных бойцов нашего дивизиона и сейчас он стоит на моем пути,

– заявил Ломаченко.

Бой Ломаченко – Комми состоится в Нью-Йорке.

Украинец не стал называть себя лучшим боксером в этом дивизионе. Он доверил эту почетную миссию болельщикам. Его дело же показывать отличный бокс на ринге, который нравился бы фанатам.

Камбосос имеет титулы, которые привлекают Ломаченко