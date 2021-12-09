Серьезный настрой украинца

Василий Ломаченко отметил, что кроме него все также зависит и от его отца, которому он очень благодарен. Также боксер отметил важность своей команды.

Кстати От результата боя Ломаченко зависит будущее легкого веса, – промоутер

Все зависит от двух людей – меня и моего отца. Мой отец научил меня всему, что я умею в боксе. Конечно, важную роль играет вся моя команда, которая тренируется со мной, готовит меня к бою.

– сказал Ломаченко.

Украинский боксер заявил о серьезных намерениях по поводу своей боксерской карьеры.

"У меня есть цель стать абсолютным чемпионом мира. Я верю только в Бога. Если Бог даст мне второй шанс, то я им воспользуюсь", – добавил боксер.

Что известно о Ломаченко

Украинец был чемпионом мира в легком весе, обладая титулами WBA и WBO. Ломаченко лишился их в поединке против Теофимо Лопеса, состоявшемся в октябре 2020 года.

За свою профессиональную карьеру спортсмен провел 17 поединков, где одержал 15 побед и 2 поражения.

Бой против ганского боксера Ричарда Комми станет вторым для украинца в 2021 году. В июне Ломаченко нокаутировал в девятом раунде японца Масаоши Накатани.

Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу и потерпел первое поражение в карьере. В бою против австралийского боксера он впервые защищал звание абсолютного чемпиона мира.

После победного поединка австралиец отмечал, что не прочь встретиться с Ломаченко. Однако позже Камбосос изменил свое решение и назвал имя нового потенциального соперника.

Еще один чемпионский пояс в легком весе принадлежит американцу Дэвину Хэйни.

К слову. В субботу, 11 декабря, Василий Ломаченко выйдет на ринг против Ричарда Комми.