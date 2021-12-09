Подарунок та оплески для Ломаченка

Український боксер пішов із поєдинку не з порожніми руками. Хокейний клуб Нью-Йорк Рейнджерс подарував Ломаченку футболку з прізвищем українця та 88-м номером на спині.

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Також під час перерви на табло "Медісон-сквер-гарден" показали промо майбутнього бою Василя з Річардом Коммі. Цікаво, що саме на домашній арені Нью-Йорк Рейнджерс 11 грудня відбудеться поєдинок українця. Трибуни вміщають 18200 фанатів.

Після ролику на табло показали Ломаченка, який спостерігав за хокейним матчем із трибун. Глядачі арени влаштували овації українському боксеру, які Василь зустрів із посмішкою на обличчі. Ломаченко у гарному настрої підходить до протистояння з ганцем.

Відео овацій для Ломаченка

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