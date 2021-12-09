Подарунок та оплески для Ломаченка
Український боксер пішов із поєдинку не з порожніми руками. Хокейний клуб Нью-Йорк Рейнджерс подарував Ломаченку футболку з прізвищем українця та 88-м номером на спині.
До теми Моя мета – стати абсолютним чемпіоном світу, – Ломаченко обіцяє скористатися другим шансом
Також під час перерви на табло "Медісон-сквер-гарден" показали промо майбутнього бою Василя з Річардом Коммі. Цікаво, що саме на домашній арені Нью-Йорк Рейнджерс 11 грудня відбудеться поєдинок українця. Трибуни вміщають 18200 фанатів.
Після ролику на табло показали Ломаченка, який спостерігав за хокейним матчем із трибун. Глядачі арени влаштували овації українському боксеру, які Василь зустрів із посмішкою на обличчі. Ломаченко у гарному настрої підходить до протистояння з ганцем.
Відео овацій для Ломаченка
Ломаченко – Коммі: що відомо про бій
- Для обох боксерів цей двобій стане другим у 2021 році. Що об'єднує Ломаченка та Коммі? У пасиві обох бійців є поразка від Теофімо Лопеса – вже ексабсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Американець провалив свій перший захист титулів у бою з Джорджем Камбососом.
- Австралієць пообіцяв українцю дати шанс на титульний бій, у якому Василь міг би спробувати повернути чемпіонські пояси, які раніше йому належали. Ломаченко теж охоче прийняв би таку пропозицію.
- Однак зараз уся увага боксера з України прикута лише до Коммі. Ганець похвалив Ломаченка напередодні зустрічі.
- У ЗМІ були чутки про гонорари боксерів. Нібито Ломаченко може заробити за цей бій 750 тисяч доларів. Натомість бюджет його суперника поповниться 250 тисяча. Однак ці суми можуть зрости, адже все залежить від купівлі трансляцій.
- Новий абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Камбосос не збирається відвідувати бій у Нью-Йорку.