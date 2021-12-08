Боя Ломаченко в планах нет

Австралийский боксер поделился планами после победы над Теофимо Лопесом. Теперь Джордж Камбосос в статусе абсолютного чемпиона мира в легком весе возвращается в родную страну.

Интересно Ломаченко хочет бой с Камбососом после встречи с Комми

Об этом он написал на своей странице в твиттере. Камбосос не воспользовался возможностью посетить бой Василия Ломаченко, который состоится уже 11 декабря в Нью-Йорке.

Провел отличный день в Остине, штат Техас, делал там что-то очень крутое. Это выйдет уже завтра. Наконец я возвращаюсь в Сидней. Спасибо тебе, Америка, за любовь и поддержку. Я приехал сюда, чтобы привезти домой пять поясов, и я это сделал. Жду скорого возвращения в США,

– написал Камбосос.

Украинец уже прилетел в США, где проведет поединок против Ричарда Комми.

Напомним, что Камбосос сделал все для того, чтобы Лопес провалил свою первую защиту титулов. Теперь Джордж владеет поясами, которые когда-то принадлежали Ломаченко.

Австралиец после победного поединка пообещал дать шанс украинцу. Но впоследствии начал говорить о других соперниках.

Что известно о бое Ломаченко – Комми