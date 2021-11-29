Известно, что в контракте на бой Лопес – Камбосос не было прописано пункта об обязательном реванше, а потому австралиец волен сам выбирать себе следующего соперника.

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В свете этих событий уместно напомнить, что еще в сентябре 2021 года Камбосос заявил, что после Лопеса проведет бой с украинцем Василием Ломаченко:

Знаешь что, Лома? Я дам тебе шанс. Когда я получу эти пояса, я хочу драться только с лучшими. Мне все равно на рекорд, мне по**р на все. Я подернусь с тобой. Если тебе нужны пояса, то я дам тебе бой. Но бой должен состояться в Австралии или Греции.

Если Камбосос сдержит обещания, то Ломаченко получит второй шанс выполнить свою главную цель в профессиональном боксе – стать абсолютным чемпионом мира.

Лопес – Камбосос: как прошел бой