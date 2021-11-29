Известно, что в контракте на бой Лопес – Камбосос не было прописано пункта об обязательном реванше, а потому австралиец волен сам выбирать себе следующего соперника.
Как это было Месть за Ломаченко: Камбосос сенсационно разбил Лопеса и отобрал титулы
В свете этих событий уместно напомнить, что еще в сентябре 2021 года Камбосос заявил, что после Лопеса проведет бой с украинцем Василием Ломаченко:
Знаешь что, Лома? Я дам тебе шанс. Когда я получу эти пояса, я хочу драться только с лучшими. Мне все равно на рекорд, мне по**р на все. Я подернусь с тобой. Если тебе нужны пояса, то я дам тебе бой. Но бой должен состояться в Австралии или Греции.
Если Камбосос сдержит обещания, то Ломаченко получит второй шанс выполнить свою главную цель в профессиональном боксе – стать абсолютным чемпионом мира.
Лопес – Камбосос: как прошел бой
- Уже в первом раунде Камбосос отправил Лопеса в нокдаун мощным правым хуком, однако американец быстро поднялся. В 10-м раунде в нокдауне уже побывал сам австралиец, однако тоже сумел подняться.
- Бой длился все 12 раундов и завершился победой Камбососа раздельным решением судей. Двое судей отдали ему победу – 115-111, 115-112. Один судья – Лопесу, 114-113.
- Таким образом Камбосос нанес первое поражение Лопесу в профессиональной карьере и завоевал пояса WBA, WBO, IBF, The Ring. Рекорд австралийца на профессиональном ринге – 20 побед, ни одного поражения или ничьей.