Комми: Для меня будет честью разделить с ним ринг

Ганский боксер вспомнил любительскую карьеру Василия Ломаченко и назвал ее невероятной. Также боксер разбрасывался комплиментами в сторону украинца, которому удалось перенести свои навыки в профессионалы.

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Ричард Комми добавил, что Ломаченко добился всего и является примером гордости бокса.

Если ты хочешь быть лучшим, то должен встречаться только с лучшими, и Ломаченко – однозначно один из них. Для меня будет честью разделить с ним ринг, но как только прозвучит стартовый гонг, он будет стоять на пути моей мечты стать чемпионом мира,

– рассказал будущий соперник украинца.

Он сравнил бой против Ломаченко с чемпионским поединком, в котором не будет титулов. Их шоу возглавит вечер бокса в Нью-Йорке на арене Мэдисон-сквер-гарден.

Наставник Комми много работал с подопечным и готовили его к поединку с украинским боксером. Ричард уверен, что вера тренеров, концентрация и подсказки команды помогут ему одолеть Василия.

Ломаченко "идет по душу" Комми