Ломаченко снова с флагом Белгорода-Днестровского обратился к фанатам

Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко во второй раз появился в соцсетях через три недели после боя с Ричардом Комми в Нью-Йорке. Сначала бывший чемпион мира выложил видео российского телеканала, а в среду, 29 декабря, написал краткое обращение к своим поклонникам.

На своей странице в инстаграме 33-летний Лома снова опубликовал фотографию с флагом своего родного города – Белгород-Днестровского. Василий по-английски попросил болельщиков ответить, с кем они хотят увидеть его бой в 2022 году.

К слову Ломаченко – не только патриот Украины, он любит свой город, – экс-чемпион о скандальном эпизоде

В соперники Ломаченко чаще всего предлагают австралийца Джорджа Камбососа.

Камбосос завоевал утраченные титулы Ломаченко

Джордж Камбосос торжествовал в бою с Теофимо Лопесом, проводившим свою первую защиту титулов. Американец отнял их у Василия Ломаченко, но долго не был их обладателем.

После поединка австралиец заявил, что готов дать шанс украинцу на титульный поединок.

Однако не возразил, что мог бы во второй раз выйти на ринг против Лопеса.

Все о скандальном эпизоде ​​Ломаченко с флагом