Ломаченко снова с флагом Белгорода-Днестровского обратился к фанатам
29 декабря 2021 , 17:06Читати новину українською
Источник:инстаграм Василия Ломаченко
Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко во второй раз появился в соцсетях через три недели после боя с Ричардом Комми в Нью-Йорке. Сначала бывший чемпион мира выложил видео российского телеканала, а в среду, 29 декабря, написал краткое обращение к своим поклонникам.
На своей странице в инстаграме 33-летний Лома снова опубликовал фотографию с флагом своего родного города – Белгород-Днестровского. Василий по-английски попросил болельщиков ответить, с кем они хотят увидеть его бой в 2022 году.
К слову Ломаченко – не только патриот Украины, он любит свой город, – экс-чемпион о скандальном эпизоде
В соперники Ломаченко чаще всего предлагают австралийца Джорджа Камбососа.
Камбосос завоевал утраченные титулы Ломаченко
- Джордж Камбосос торжествовал в бою с Теофимо Лопесом, проводившим свою первую защиту титулов. Американец отнял их у Василия Ломаченко, но долго не был их обладателем.
- После поединка австралиец заявил, что готов дать шанс украинцу на титульный поединок.
- Однако не возразил, что мог бы во второй раз выйти на ринг против Лопеса.
Все о скандальном эпизоде Ломаченко с флагом
- Ломаченко одержал свою вторую победу в 2021 году. Комми не стал тем соперником, который мог бы нанести украинцу поражение.
- Добычу над ганцом 33-летний боксер отпраздновал с флагом родного города. Такой поступок вызвал большой скандал. Многие украинцы подвергли критике Василия, не увидев украинского флага.
- Владимир Кличко поддержал украинцев. Промоутер Усика, боксеры Иван Редкач и Александр Гвоздик стали на сторону Ломаченко.
- Василий сам подбросил дров в костер скандала. Боксер выложил ролик столичной патриархии.