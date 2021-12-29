Ломаченко снова с флагом Белгорода-Днестровского обратился к фанатам

29 декабря 2021 , 17:06
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инстаграм Василия Ломаченко

Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко во второй раз появился в соцсетях через три недели после боя с Ричардом Комми в Нью-Йорке. Сначала бывший чемпион мира выложил видео российского телеканала, а в среду, 29 декабря, написал краткое обращение к своим поклонникам.

На своей странице в инстаграме 33-летний Лома снова опубликовал фотографию с флагом своего родного города – Белгород-Днестровского. Василий по-английски попросил болельщиков ответить, с кем они хотят увидеть его бой в 2022 году.

К слову Ломаченко – не только патриот Украины, он любит свой город, – экс-чемпион о скандальном эпизоде

В соперники Ломаченко чаще всего предлагают австралийца Джорджа Камбососа.

Камбосос завоевал утраченные титулы Ломаченко

  • Джордж Камбосос торжествовал в бою с Теофимо Лопесом, проводившим свою первую защиту титулов. Американец отнял их у Василия Ломаченко, но долго не был их обладателем.
  • После поединка австралиец заявил, что готов дать шанс украинцу на титульный поединок.
  • Однако не возразил, что мог бы во второй раз выйти на ринг против Лопеса.

Все о скандальном эпизоде ​​Ломаченко с флагом

Автор: Юрій Семенюк