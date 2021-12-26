Сенченко: Это не чемпионат Украины

Эпизод с флагом Белгород-Днестровского после боя Ломаченко – Комми прокомментировал экс-чемпион мира Вячеслав Сенченко. По его мнению, Василий должен был в любом случае надеть на свои плечи украинский флаг.

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Это сражение было за звание чемпиона мира, где мы представляем свою страну. Однозначно, должен был быть флаг Украины на его плечах. Ломаченко – патриот не только Украины, он любит свои город, я его поддерживаю,

– сказал Сенченко.

"Могли взять два флага"

Однако такой уровень поединков это уже не чемпионат Украины, где боксер выступает за честь родного города. Бывший чемпион мира считает, что правильным решением было бы взять сразу оба флага, если Ломаченко так хотел надеть флаг Белгород-Днестровского.

Могли взять флаги города и страны. Не знаю, может, кто из команды упустил этот момент. Считаю, что флаг Украины должен был быть, ну или два флага,

– добавил экс-чемпион.

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