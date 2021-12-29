На своїй сторінці в інстаграмі 33-річний Лома знову опублікував фотографію із прапором свого рідного міста – Білгорода-Дністровського. Василь англійською попросив уболівальників відповісти, з ким вони хочуть побачити його бій у 2022 році.

До слова Ломаченко – не лише патріот України, він любить своє місто, – ексчемпіон про скандальний епізод

У суперники Ломаченка найчастіше пропонують австралійця Джорджа Камбососа.

Камбосос завоював втрачені титули Ломаченка

  • Джордж Камбосос тріумфував у бою з Теофімо Лопесом, який проводив свій перший захист титулів. Американець відібрав їх у Василя Ломаченка, але довго не був їх володарем.
  • Після поєдинку австралієць заявив, що готовий дати шанс українцю на титульний двобій.
  • Однак не заперечив, що міг би вдруге вийти на ринг проти Лопеса.

Все про скандальний епізод Ломаченка із прапором