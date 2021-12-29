На своїй сторінці в інстаграмі 33-річний Лома знову опублікував фотографію із прапором свого рідного міста – Білгорода-Дністровського. Василь англійською попросив уболівальників відповісти, з ким вони хочуть побачити його бій у 2022 році.
До слова Ломаченко – не лише патріот України, він любить своє місто, – ексчемпіон про скандальний епізод
У суперники Ломаченка найчастіше пропонують австралійця Джорджа Камбососа.
Камбосос завоював втрачені титули Ломаченка
- Джордж Камбосос тріумфував у бою з Теофімо Лопесом, який проводив свій перший захист титулів. Американець відібрав їх у Василя Ломаченка, але довго не був їх володарем.
- Після поєдинку австралієць заявив, що готовий дати шанс українцю на титульний двобій.
- Однак не заперечив, що міг би вдруге вийти на ринг проти Лопеса.
Все про скандальний епізод Ломаченка із прапором
- Ломаченко здобув свою другу перемогу у 2021 році. Коммі не став тим суперником, який би міг завдати українцю поразки.
- Звитягу над ганцем 33-річний боксер відсвяткував із прапором рідного міста. Такий вчинок викликав великий скандал. Багато українців розкритикували Василя, не побачивши українського стяга.
- Володимир Кличко підтримав українців. Натомість промоутер Усика, боксери Іван Редкач та Олександр Гвоздик стали на сторону Ломаченка.
- Василь сам підкинув дров у вогнище скандалу. Боксер виклав ролик Московської патріархії.