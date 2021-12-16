Красюк: Я к этому отношусь нейтрально
Василий Ломаченко праздновал победу над Ричардом Комми по единогласному решению судей. Однако не победу боксера обсуждали после поединка.
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Спортсмен отпраздновал успех без украинского флага. За то на его спине красовался флаг родного для Ломаченко города Белгород-Днестровского. Такой выбор раскритиковали украинские поклонники боксера.
Александр Красюк прокомментировал скандал и встал на сторону Ломаченко. Промоутер Усика не видит ничего криминального в таком решении Василия.
Осуждать Ломаченко? За что? Ну вышел он с флагом родного города. Не знаю, есть ли смысл осуждать человека в такой ситуации. Я к этому отношусь нейтрально,
– сказал Красюк.
Всегда будут те, кто будет "за" и "против"
Промоутер заверил, что среди его болельщиков в Украине есть люди, которые дальше будут поддерживать Василия, а есть те, которые негативно относятся к Ломаченко. По его мнению, этот поединок не сильно повлияет на репутацию боксера в родной стране.
"Знаете, существует два типа сознания – сознание пчелы и мухи. Пчела всегда летит на цветок и питается пыльцой, а муха обогащается...чем-то другим. Но они все существуют в одной и той же реальности", – привел пример промоутер.
Очередной скандал вокруг Ломаченко
- Победа над Комми стала для Ломаченко второй подряд в 2021 году. После боя на спине Василия не было украинского флага, но был наброшен флаг родного города.
- Такой поступок раскритиковали не только фанаты, но и легендарный Владимир Кличко. Он одним из первых отреагировал на эту ситуацию.
- Сразу после этого на сторону Ломаченко стал другой украинский боксер Иван Редкач. Он заверил, что флаг не главное после триумфа.
- Василий сам подбросил дров в очаг скандала. Боксер выложил ролик Московской патриархии.