Также этот факт вызвал возмущение со стороны болельщиков, которые начали критиковать боксера в социальных сетях.

К слову Измена отменяется: Ломаченко озадачил фанатов флагом после победы над Комми

"Википедия: "Патриотизм или национальная гордость – это чувство любви, преданности и привязанности к Родине. Это чувство – это общее единство людей". Василий Ломаченко победил, поздравляю, но презентовал ли он страну, не используя ее флаг? WTF", – написал Владимир.

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