Также этот факт вызвал возмущение со стороны болельщиков, которые начали критиковать боксера в социальных сетях.
К слову Измена отменяется: Ломаченко озадачил фанатов флагом после победы над Комми
"Википедия: "Патриотизм или национальная гордость – это чувство любви, преданности и привязанности к Родине. Это чувство – это общее единство людей". Василий Ломаченко победил, поздравляю, но презентовал ли он страну, не используя ее флаг? WTF", – написал Владимир.
Ломаченко побил Комми: коротко о поединке
- В ночь на 12 декабря Ломаченко по единогласному решению судей избил Комми и стал обладателем титула WBO Inter-Continental.
- Мог бой завершиться нокаутом от украинца. Но Ломаченко не стал уничтожать соперника. После победного поединка Василий заявил, что ему стало жаль Ричарда, который побывал в тяжелом нокдауне в седьмом раунде.
- Украинский боксер доминировал на ринге, что вылилось для него в преимущество в судейских записках.
- После поединка абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос, который не присутствовал на арене, включил Ломаченко в список потенциальных соперников.
- Президент WBO Франциско Варкарсель намекнул на это противостояние.