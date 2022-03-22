Камбосос: Мы проведем бой между двумя настоящими чемпионами

Австралийский боксер выразил свое мнение в твиттере о решении Василия Ломаченко. Именно против украинца должно было состояться следующий бой Джорджа Камбососа.

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Абсолютный чемпион мира в легком весе понимает отказ украинского боксера от боя в столь сложное для Украины время. Напомним, что Ломаченко еще в первые дни военных действий пополнил ряды терробороны родного Белгород-Днестровского.

Камбосос заверил Василия, что их сражение состоится в будущем. Австралиец назвал их поединок настоящим поединком чемпионов. Чемпион мира поддержал Ломаченко и заявил, что будет молиться за него и всю Украину.

Ломаченко, я уважаю твое решение и полностью понимаю его. Я молюсь за тебя и за твою страну. Пожалуйста, оставайся в безопасности. И однажды, когда я вытру пол Дэвином Хейни, мы проведем бой между двумя настоящими чемпионами. Благослови тебя Бог,

– написал Камбосос.

Отметим, что власти Украины разрешили Ломаченко и Александру Усику покинуть Украину ради титульных поединков. Но Василий отказался бросать оружие из рук.

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