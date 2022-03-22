Камбосос: Мы проведем бой между двумя настоящими чемпионами
Австралийский боксер выразил свое мнение в твиттере о решении Василия Ломаченко. Именно против украинца должно было состояться следующий бой Джорджа Камбососа.
К теме Ломаченко отказался от боя с Камбососом ради защиты Украины, – ESPN
Абсолютный чемпион мира в легком весе понимает отказ украинского боксера от боя в столь сложное для Украины время. Напомним, что Ломаченко еще в первые дни военных действий пополнил ряды терробороны родного Белгород-Днестровского.
Камбосос заверил Василия, что их сражение состоится в будущем. Австралиец назвал их поединок настоящим поединком чемпионов. Чемпион мира поддержал Ломаченко и заявил, что будет молиться за него и всю Украину.
Ломаченко, я уважаю твое решение и полностью понимаю его. Я молюсь за тебя и за твою страну. Пожалуйста, оставайся в безопасности. И однажды, когда я вытру пол Дэвином Хейни, мы проведем бой между двумя настоящими чемпионами. Благослови тебя Бог,
– написал Камбосос.
Отметим, что власти Украины разрешили Ломаченко и Александру Усику покинуть Украину ради титульных поединков. Но Василий отказался бросать оружие из рук.
Главное о возможном бое Камбосос – Ломаченко
- Поединок против Камбососа должен был состояться в начале лета 2022-го. Поединок приняла бы Австралия, родная страна Джорджа.
- Ломаченко не был против готов подраться с соперником на глазах родных фанатов абсолютного чемпиона. Эта встреча дала бы шанс украинцу вернуть утраченные титулы.
- Теперь Камбосос, скорее всего, сойдется на ринге против Дэвина Хейни.
- По информации менеджера украинского боксера Эгиса Климаса, команды бойцов говорили сразу о двух поединках. В случае поражения у Камбососа был бы шанс на реванш.