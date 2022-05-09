Відзначив 9 травня
34-річний український боксер з перших днів війни боронить країну від окупантів. Василь Ломаченко служить у лавах територіальної оборони рідного Білгород-Дністровського, що в Одеській області.
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9 травня у своїх соцмережах боксер привітав усіх із "днем перемоги". Ломаченко поклав квіти до меморіалу, де написане прізвище його дідуся, у рідному місті.
Дякую діду за перемогу! З Днем Перемоги!,
– підписав фото боксер.
Прихильники доволі неоднозначно прийняли такі світлини боксера. Хто похвалив Василя, який не забуває вчинків дідуся, а хтось "облив Ломаченка брудом".
Ломаченко привітав із "днем перемоги" / Фото з інстаграму боксера
Ломаченко поклав квіти до меморіалу / Фото з інстаграму боксера
9 травня у Росії відбувся жалюгідний військовий парад до "дня перемоги". На ньому з промовою виступив Володимир Путін. Цікаво, що цього разу участь не брала авіація. Росіяни вигадали дивну причину її відсутності – погана погода. Хоча на вулиці не було дощу та світило сонце.
Ломаченко мужньо боронить країну
- Майже з перших днів Ломаченко змінив боксерський ринг на зброю у руках. Василь відмовився від титульного бою проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа. Австралієць та його команда похвалили українця за таку патріотичну позицію.
- Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі запевнив, що зараз у житті Ломаченка значно важливіший поєдинок, ніж міг бути між ними.
- Василь зауважив, що не покине Україну, поки вона не виграє війну проти Росії.
- Річард Коммі, колишній суперник українця, та глава Top Rank Боб Арум теж у захваті від мужності Ломаченка.
- Василь посів сьоме місце у рейтингу найкращих боксерів сучасності, не враховуючи вагову категорію за версією видання The Ring.
- Нагадаємо, що Усик не пішов по стопах Ломаченка. Олександр покинув Україну заради реваншу проти Ентоні Джошуа. Їх двобій повинен відбутись у липні 2022 року.