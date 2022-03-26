Комми: Мое сердце с ним

Еще с первых дней войны Василий Ломаченко пополнил ряды терробороны родного города Белгород-Днестровского. Ричард Комми похвалил такое решение украинца.

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"Ломаченко борется за свою страну, представляет ее уже очень долго. Еще с тех пор, когда впервые надел варежки и начал заниматься боксом", – сказал ганец.

Комми добавил, что гордится Ломаченко. В похожей ситуации Ричард бы тоже стал на защиту родной Ганы.

В этом ничего нового нет. Тем более если страну, которая сделала тебя тем, кем ты являешься, охватил кризис. Он принял верное решение вернуться и защищать Украину. Мое сердце с ним. Я снимаю свою шляпу перед ним за такое решение. Я бы сделал тоже самое для своей страны,

– заметил ганский боксер.