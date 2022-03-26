Комми: Мое сердце с ним Еще с первых дней войны Василий Ломаченко пополнил ряды терробороны родного города Белгород-Днестровского. Ричард Комми похвалил такое решение украинца. Читайте также Он сказал, что будет бороться, чтобы защищать свою страну – Арум об отказе Ломаченко от боя "Ломаченко борется за свою страну, представляет ее уже очень долго. Еще с тех пор, когда впервые надел варежки и начал заниматься боксом", – сказал ганец. Комми добавил, что гордится Ломаченко. В похожей ситуации Ричард бы тоже стал на защиту родной Ганы. В этом ничего нового нет. Тем более если страну, которая сделала тебя тем, кем ты являешься, охватил кризис. Он принял верное решение вернуться и защищать Украину. Мое сердце с ним. Я снимаю свою шляпу перед ним за такое решение. Я бы сделал тоже самое для своей страны, – заметил ганский боксер. Напомним, что поединок Ломаченко – Комми мог закончиться еще в 7-м раунде, когда украинец отправил соперника в нокдаун. Василий проявил уважение и не стал добивать Ричарда. Украинский боксер обращался в угол гонца, чтобы его команда выбросила белое полотенце. Поэтому бой продолжался все 12 раундов. Однако даже это не помешало Ломаченко праздновать победу по единогласному решению судей.