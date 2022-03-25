Арум: Ломаченко отказался ехать

В комментарии глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал об отказе Василия Ломаченко от поединка против абсолютного чемпиона мира. Украинский боксер продолжит стоять на защите страны, на которую напала Россия.

Интересно прочитать Гарсия выразил желание провести бой против Ломаченко

Арум заявил, что власти Украины дали разрешение Ломаченко на выезд из страны ради титульного боя, но боксер сделал другой выбор.

Все было сделано. Эгис, менеджер Ломаченко, связался с министром спорта. Он получил специальное разрешение, чтобы Ломаченко уехал, несмотря на то, что в его возрасте нельзя уехать и устроил этот титульный бой в Австралии. Но Ломаченко отказался уезжать. Он сказал, что ему нет разницы, кто выдал разрешение, что он будет бороться, чтобы защищать свою страну,

– заявил промоутер.

После такого отказа Джорджу Камбососу пришлось искать нового соперника, которым, скорее всего, станет Девин Хейни.

Реакция Камбососа на отказ Ломаченко