Камбосос: Для всей Австралии это величайший момент

Австралиец подчеркнул, что готов защищать свои титулы, но дома – в Австралии. Боксер отметил, что ему надоело сражаться на территории соперников.

Читайте также Посетит ли Камбосос бой Ломаченко в Нью-Йорке: планы абсолютного чемпиона мира

Для всей Австралии это величайший момент. Мне пришлось потрудиться, чтобы завоевать все пояса легкого веса. Я всегда бился на территории соперников, а теперь пора привезти большие бои ко мне домой,

– отметил Камбосос.

Он также назвал претендентов на возможный поединок с ним. Среди этого списка есть фамилия украинца Василия Ломаченко.

"Хейни, Джервонта, Ломаченко и Гарсия получат свои шансы. На крутом стадионе в Австралии с 80 тысячами зрителей", – подытожил австралиец.

Камбосос неожиданно отобрал у Лопеса все титулы

В конце ноября австралийский боксер неожиданно победил Теофимо. Обидчик Ломаченко провалил защиту чемпионских титулов.

Сам же Лопес долго не соглашался с болезненным поражением и называл себя победителем.

Камбосос указал, что следующего соперника ему будет выбрать не просто. Он назвал список боксеров, с которыми хотел бы выйти на ринг в следующий раз. Австралиец вспомнил и о Василии Ломаченко.

Глава Top Rank Боб Арум отметил, что Ломаченко может стать обязательным претендентом для Джорджа по линии WBO. Однако все зависит от самого австралийца.

Сам же Ломаченко уверяет, что нацелен на звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним! Уже в субботу, 11 декабря, Василий Ломаченко выйдет на ринг против ганского боксера Ричарда Комми.