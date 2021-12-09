Камбосос: Для всей Австралии это величайший момент
Австралиец подчеркнул, что готов защищать свои титулы, но дома – в Австралии. Боксер отметил, что ему надоело сражаться на территории соперников.
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Для всей Австралии это величайший момент. Мне пришлось потрудиться, чтобы завоевать все пояса легкого веса. Я всегда бился на территории соперников, а теперь пора привезти большие бои ко мне домой,
– отметил Камбосос.
Он также назвал претендентов на возможный поединок с ним. Среди этого списка есть фамилия украинца Василия Ломаченко.
"Хейни, Джервонта, Ломаченко и Гарсия получат свои шансы. На крутом стадионе в Австралии с 80 тысячами зрителей", – подытожил австралиец.
Камбосос неожиданно отобрал у Лопеса все титулы
- В конце ноября австралийский боксер неожиданно победил Теофимо. Обидчик Ломаченко провалил защиту чемпионских титулов.
- Сам же Лопес долго не соглашался с болезненным поражением и называл себя победителем.
- Камбосос указал, что следующего соперника ему будет выбрать не просто. Он назвал список боксеров, с которыми хотел бы выйти на ринг в следующий раз. Австралиец вспомнил и о Василии Ломаченко.
- Глава Top Rank Боб Арум отметил, что Ломаченко может стать обязательным претендентом для Джорджа по линии WBO. Однако все зависит от самого австралийца.
- Сам же Ломаченко уверяет, что нацелен на звание абсолютного чемпиона мира.