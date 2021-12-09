Камбосос: Для всей Австралии это величайший момент

Австралиец подчеркнул, что готов защищать свои титулы, но дома – в Австралии. Боксер отметил, что ему надоело сражаться на территории соперников.

Читайте также Посетит ли Камбосос бой Ломаченко в Нью-Йорке: планы абсолютного чемпиона мира

Для всей Австралии это величайший момент. Мне пришлось потрудиться, чтобы завоевать все пояса легкого веса. Я всегда бился на территории соперников, а теперь пора привезти большие бои ко мне домой,
– отметил Камбосос.

Он также назвал претендентов на возможный поединок с ним. Среди этого списка есть фамилия украинца Василия Ломаченко.

"Хейни, Джервонта, Ломаченко и Гарсия получат свои шансы. На крутом стадионе в Австралии с 80 тысячами зрителей", – подытожил австралиец.

Камбосос неожиданно отобрал у Лопеса все титулы