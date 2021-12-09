Камбосос: Для всієї в Австралії це великий момент
Австралієць наголосив, що готовий захищати свої титули, але лише вдома – в Австралії. Боксер зазначив, що йому набридло битися на території суперників.
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Для всієї в Австралії це великий момент. Мені довелося потрудитися, щоби завоювати всі пояси легкої ваги. Я завжди бився на території суперників, а тепер настав час привезти великі бої до мене додому,
– зазначив Камбосос.
Він також назвав претендентів на можливий поєдинок з ним. Серед цього списку є прізвище українця Василя Ломаченка.
"Хейні, Джервонта, Ломаченко та Гарсія отримають свої шанси. На крутому стадіоні в Австралії з 80 тисячами глядачів", – підсумував австралієць.
Камбосос неочікувано відібрав у Лопеса всі титули
- Наприкінці листопада австралійський боксер неочікувано переміг Теофімо. Кривдник Ломаченка провалив захист чемпіонських титулів.
- Натомість сам же Лопес довго не погоджувався з болючою поразкою та називав себе переможцем.
- Камбосос зазначив, що наступного суперника йому буде вибрати не просто. Він назвав список боксерів, з якими б хотів вийти на ринг наступного разу. Австралієць згадав і про Василя Ломаченка.
- Глава Top Rank Боб Арум зазначив, що Ломаченко може стати обов'язковим претендентом для Джорджа за лінією WBO. Проте все залежить від самого австралійця.
- Сам же Ломаченко запевняє, націлений на звання абсолютного чемпіона світу.