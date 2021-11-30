Камбосос: Легкий вес сейчас на невероятном уровне
Австралиец подчеркнул, что сейчас много талантливых соперников, с которыми он хотел бы выйти на ринг. Камбосос отметил, что не прочь встретиться с Василием Ломаченко.
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"Легкий вес сейчас на невероятном уровне. Я хотел бы подраться с Хейни, Райаном Гарсией, Дэвисом или Ломаченко. Они имеют на носу классные поединки. Дивизион сейчас очень конкурентный. Мы выберем бой, который будет самым интересным. Хотел бы подраться с Хейни, но здесь так много классных бойцов. Они должны показать шоу, ведь мое выступление показало, из какого теста я сделан, что я король и император", – заявил Джордж.
Главный редактор журнала The Ring Даг Фишер заявил, что следующим соперником австралийца станет украинец Василий Ломаченко, потерявший чемпионские титулы в поединке с Лопесом.
Он также считает, что если сражение состоится, то победу одержит украинец.
Камбосос победил Лопеса: главное
- Австралиец в ночь с 27 на 28 ноября в Нью-Йорке неожиданно победил американца по разрешению судей и отобрал у него все титулы.
- Лопес не соглашается со своим поражением. Он считает себя победителем.
- Реванша между Джорджем и Теофимо может и не быть. Поскольку в контракте на поединок не было опции второго поединка.