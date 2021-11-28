Лопес: Увидимся на ринге в 2022 году
Лопес подчеркнул, что для него поражения важны, как и победы. Боксер не собирается останавливаться.
К теме Реванша может не быть: почему Лопес не сможет отомстить Камбососу
"Камбосос – хороший боец, но я сегодня победил. Все это знают. Рефери не поднял руку, но сегодня я победил. Я не жалкий неудачник. Одинаково воспринимаю свои победы и поражения. Я – настоящий чемпион. Вышел на ринг и сделал то, что должен был сделать, выложился по максимуму. Меня не беспокоит, что говорят другие. Мы не остановимся и будем идти вперед. Я люблю вас всех", – сказал Лопес.
Также обидчик Ломаченко заявил в твиттере, что в 2022 году его снова увидят на ринге.
Они могут ударить меня и низко толкнуть. Чтобы разбить мою душу, понадобится нечто большее. Дай бог здоровья всем и счастливых праздников. Увидимся на ринге в 2022 году,
– написал он.
Камбосос отобрал у Лопеса все титулы
- В ночь с 27 на 28 ноября в Нью-Йорке сенсационно закончился чемпионский бой в легком весе между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом.
- Камбосос победил американца по раздельному решению судей и отобрал у него все титулы.
- В бою было два нокдауна. В первом раунде упал Лопес, а в десятом на канвасе оказался уже Камбосос.