Лопес: Увидимся на ринге в 2022 году

Лопес подчеркнул, что для него поражения важны, как и победы. Боксер не собирается останавливаться.

К теме Реванша может не быть: почему Лопес не сможет отомстить Камбососу

"Камбосос – хороший боец, но я сегодня победил. Все это знают. Рефери не поднял руку, но сегодня я победил. Я не жалкий неудачник. Одинаково воспринимаю свои победы и поражения. Я – настоящий чемпион. Вышел на ринг и сделал то, что должен был сделать, выложился по максимуму. Меня не беспокоит, что говорят другие. Мы не остановимся и будем идти вперед. Я люблю вас всех", – сказал Лопес.

Также обидчик Ломаченко заявил в твиттере, что в 2022 году его снова увидят на ринге.

Они могут ударить меня и низко толкнуть. Чтобы разбить мою душу, понадобится нечто большее. Дай бог здоровья всем и счастливых праздников. Увидимся на ринге в 2022 году,

– написал он.

Камбосос отобрал у Лопеса все титулы