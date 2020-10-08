Василий Ломаченко назвал трех лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Об этом украинец рассказал в интервью ESPN.

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Теренс Кроуфорд Сауль Альварес Александр Усик

Также Ломаченко в интервью заявил, что не давал Лопесу часть своего гонорара. Именно против американца уже 17 октября Ломаченко выйдет на ринг. Но, если проблема в организации боя была в деньгах, то украинец был бы не прочь поделиться частью своих денег с Лопесом.

Теренс Кроуфорд

Американский боксер-профессионал, выступающий в полусреднем весе. Чемпион мира по версии WBO (с 2018 года по сегодняшний день) в полусреднем весе. Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (титулы WBO (2015/17), WBC (2016/17), WBA (Super) (2017), IBF (2017) и The Ring (2016/17)), а также бывший чемпион мира в легком весе по версиям WBO (2014/15) и The Ring (2014/15).

Последний бой провел против Эгидиюса Каваляускаса, где во второй половине боя непобедимый литовец выглядел уставшим из-за высокого темпа, предложенного чемпионом. Кроуфорд в 7 раунде отправил Каваляускаса в нокдаун, а в 9 раунде завершил поединок техническим нокаутом после еще одного нокдауна. Вечер бокса с главным боем Кроуфорд – Каваляускас стал самым рейтинговым на канале ESPN в 2019 году

Сауль Альварес

Чемпион мира по боксу в первой средней (по версиям WBC (2011/13), WBA (2013), The Ring (2013) и WBO (2016/17)) и средний (по версиям WBC (2015/16, с 2018 до сегодня), WBA (с 2018 до сегодня), IBF (2019) и The Ring (2015/18, с 2018 до сегодня)) весовых категориях. Регулярный чемпион мира по версии WBA (с 2018 по сегодня) во втором среднем весе.

Он стал третьим мексиканцем, который выигрывал титул в четырех категориях. Альварес стал вторым после Генри Армстронга в 1938 году боксером в истории спорта, который владел поясами чемпиона в трех категориях одновременно. После победы над Ковалевым Альварес занял первую строчку в рейтинге Pound for pound журнала The Ring, опередив украинца Василия Ломаченко.

Александр Усик

Украинский боксер начал профессиональную боксерскую карьеру в первом тяжелом весе. Там Александр провел 16 поединков и во всех победил. В рамках этого веса украинец стал абсолютным чемпионом мира, выиграв все титулы.

После этого Усик отказался от титулов и перешел в супертяжелый вес. 12 октября Усик дебютировал в хевивейте, одолев Чазза Уизерспуна. Усик стремится стать чемпионом в хэвивейте, чтобы сравниться с Дэвидом Хэем и Эвандером Холифилдом. Оба становились чемпионами мира в крузервейте и хевивейте.

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