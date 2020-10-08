Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBС Franchise в легкому дивізіоні Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) поділився своїм рейтингом найкращих боксерів світу. У трійку потрапив інший українець Олександр Усик.

Василь Ломаченко назвав трьох найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Про це українець розповів у інтерв'ю ESPN. До теми: У нього чудовий боксерський IQ та розмір рук: Ломаченко розкрив переваги Лопеса Хто потрапив у топ-3 найкращих бійців pound-for-pound

Теренс Кроуфорд Сауль Альварес Олександр Усик

Також Ломаченко у інтерв'ю заявив, що не давав Лопесу частину свого гонорару. Саме проти американця вже 17 жовтня Ломаченко вийде на ринг. Але, якщо проблема в організації бою була у грошах, то українець був би не проти поділитись частиною своїх грошей з Лопесом.

Теренс Кроуфорд

Американський боксер-професіонал, що виступає в напівсередній вазі. Чемпіон світу за версією WBO (із 2018 року до сьогодні) в напівсередній вазі. Колишній абсолютний чемпіон світу в першій напівсередній вазі (титули WBO (2015/17), WBC (2016/17), WBA (Super) (2017), IBF (2017) та The Ring (2016/17)), а також колишній чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO (2014/15) та The Ring (2014/15).

Останній бій провів проти Егідіюса Каваляускаса, де у другій половині бою непереможний литовець виглядав стомленим через високий темп, запропонований чемпіоном. Кроуфорд в 7 раунді надіслав Каваляускаса в нокдаун, а в 9 раунді завершив поєдинок технічним нокаутом після ще одного нокдауна. Вечір боксу з головним боєм Кроуфорд – Каваляускас став найбільш рейтинговим на каналі ESPN у 2019 році

Сауль Альварес

Чемпіон світу з боксу у першій середній (за версіями WBC (2011/13), WBA (2013), The Ring (2013) та WBO (2016/17)) та середній (за версіями WBC (2015/16, із 2018 до сьогодні), WBA (із 2018 до сьогодні), IBF (2019) та The Ring (2015/18, із 2018 до сьогодні)) вагових категоріях. Регулярний чемпіон світу за версією WBA (із 2018 до сьогодні) у другій середній вазі.

Він став третім мексиканцем, який вигравав титул у чотирьох категоріях. Альварес став другим після Генрі Армстронга у 1938 році боксером в історії спорту, який володів поясами чемпіона у трьох категоріях одночасно. Після перемоги над Ковальовим Альварес зайняв перший рядок у рейтингу Pound for pound журналу The Ring, випередивши українця Василя Ломаченка.

Олександр Усик

Український боксер розпочав професійну боксерську кар'єру у першій важкій вазі. Там Олександр провів 16 поєдинків і у всіх переміг. У рамках цієї ваги українець став абсолютним чемпіоном світу, вигравши всі титули.

Після цього Усик відмовився від титулів та перейшов у суперважку вагу. 12 жовтня Усик дебютував у хевівейті, здолавши Чазза Візерспуна. Усик прагне стати чемпіоном у хевівейті, щоб зрівнятися з Девідом Хеєм та Евандером Холіфілдом. Обидва ставали чемпіонами світу у крузервейті та хевівейті.

Ломаченко – Лопес: головне про бій