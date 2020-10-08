Ломаченко назвав топ-3 найкращих боксерів світу: чи потрапив його друг Усик до рейтингу
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBС Franchise в легкому дивізіоні Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) поділився своїм рейтингом найкращих боксерів світу. У трійку потрапив інший українець Олександр Усик.
- Теренс Кроуфорд
- Сауль Альварес
- Олександр Усик
Також Ломаченко у інтерв'ю заявив, що не давав Лопесу частину свого гонорару. Саме проти американця вже 17 жовтня Ломаченко вийде на ринг. Але, якщо проблема в організації бою була у грошах, то українець був би не проти поділитись частиною своїх грошей з Лопесом.
Теренс Кроуфорд
Американський боксер-професіонал, що виступає в напівсередній вазі. Чемпіон світу за версією WBO (із 2018 року до сьогодні) в напівсередній вазі. Колишній абсолютний чемпіон світу в першій напівсередній вазі (титули WBO (2015/17), WBC (2016/17), WBA (Super) (2017), IBF (2017) та The Ring (2016/17)), а також колишній чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO (2014/15) та The Ring (2014/15).
Останній бій провів проти Егідіюса Каваляускаса, де у другій половині бою непереможний литовець виглядав стомленим через високий темп, запропонований чемпіоном. Кроуфорд в 7 раунді надіслав Каваляускаса в нокдаун, а в 9 раунді завершив поєдинок технічним нокаутом після ще одного нокдауна. Вечір боксу з головним боєм Кроуфорд – Каваляускас став найбільш рейтинговим на каналі ESPN у 2019 році
Сауль Альварес
Чемпіон світу з боксу у першій середній (за версіями WBC (2011/13), WBA (2013), The Ring (2013) та WBO (2016/17)) та середній (за версіями WBC (2015/16, із 2018 до сьогодні), WBA (із 2018 до сьогодні), IBF (2019) та The Ring (2015/18, із 2018 до сьогодні)) вагових категоріях. Регулярний чемпіон світу за версією WBA (із 2018 до сьогодні) у другій середній вазі.
Він став третім мексиканцем, який вигравав титул у чотирьох категоріях. Альварес став другим після Генрі Армстронга у 1938 році боксером в історії спорту, який володів поясами чемпіона у трьох категоріях одночасно. Після перемоги над Ковальовим Альварес зайняв перший рядок у рейтингу Pound for pound журналу The Ring, випередивши українця Василя Ломаченка.
Олександр Усик
Український боксер розпочав професійну боксерську кар'єру у першій важкій вазі. Там Олександр провів 16 поєдинків і у всіх переміг. У рамках цієї ваги українець став абсолютним чемпіоном світу, вигравши всі титули.
Після цього Усик відмовився від титулів та перейшов у суперважку вагу. 12 жовтня Усик дебютував у хевівейті, здолавши Чазза Візерспуна. Усик прагне стати чемпіоном у хевівейті, щоб зрівнятися з Девідом Хеєм та Евандером Холіфілдом. Обидва ставали чемпіонами світу у крузервейті та хевівейті.
Ломаченко – Лопес: головне про бій
- Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу запланований на 17 жовтня і повинен відбутися у MGM Grand у Лас-Вегасі (США).
- Боксери підписали контракт попри те, що 23-річний Теофімо Лопес вимагав більший гонорар.
- В Україні бій між Ломаченком та Лопесом ексклюзивно покаже платформа Megogo.
- Досі тільки один українець ставав абсолютним чемпіоном світу. У 2018 році відповідне досягнення підкорилося Олександру Усику.
- Цікавим нюансом у їх контракті є те, що в угоді відсутній пункт про бій-реванш.
- Також може відбутись за мінімальної кількості глядачів. Влада штату Невада послабили обмеження і дозволили збирати на заходах до 250 осіб.
- Top Rank вже виклав офіційний трейлер бою між Ломаченком та Лопесом.