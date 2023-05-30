Он боится, – Ломаченко пролил свет на тему возможного реванша против Хейни

Василий Ломаченко не сумел со второй попытки получить звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Украинский боксер заговорил о реванше с Девином Хейни.

Боксеры провели все 12 раундов, а судьбу победителя определяли только рефери. Интересно, что все судьи единогласно отдали победу Девину Хейни – 116:112 и дважды в 115:113. Все с удивлением встретили такой результат поединка, в котором Василий Ломаченко был явно лучше.

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Этой победе радовалась только команда Девина и сам Хейни. Кто-то из зрителей, собравшихся на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе, даже запустил бутылкой в голову отца американского боксера. Вместо этого Ломаченко признался, что чувствовал себя победителем, ведь контролировал ход всего поединка.

После боя менеджер украинца Эгис Климас заявил, что украинская сторона будет оспаривать решение судей, они направили соответствующие письма во все боксерские ассоциации. В честности подсчетов усомнился даже глава Top Rank Боб Арум. Глава промоутерской компании не понимает, почему на бой были назначены все судьи, являющиеся земляками Хейни. На что Арум получил резкий ответ от американца.

Ломаченко: Я посмотрел наш бой, мой счет был 8:4 по раундам

Теперь украинский боксер заговорил о реванше из Хейни. Но Ломаченко уверен, что не получит реванша от американского соперника, который боится вторично выходить против него в ринг.

Василий заявил, что пересматривал бой, поэтому в очередной раз убедился, что должен был победить Девина.

Я посмотрел наш бой, мой счет был 8:4 по раундам. Хорошо, я пристрастен, но реальный счет близок к 7:5 в мою пользу. Реванша не будет, потому что он боится. Теперь Хейни понял свой уровень и уйдет в вес 140 фунтов, чтобы сразиться с обычными соперниками,

– заявил Ломаченко.

Боб Арум рассказал, поставит это поражение точку в карьере Ломаченко.

После боя за абсолют выплыло скандальное видео объятий Ломаченко с российским боксером Сергеем Ковалевым. Василий тепло встретился с представителем страны-оккупанта.

Любопытно! Видео лучших моментов боя Ломаченко – Хейни смотрите по ссылке.