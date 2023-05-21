Все судьи единогласно отдали победу Хэйни по итогам 12-раундового поединка – 116:112 и дважды по 115:113. Ломаченко встретил такие результаты с иронической улыбкой на лицо, а зрители засвистали победу Дэвина.

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Климас: Мы будем идти до конца и подавать апелляцию

На пресс-конференции, которая состоялась после поединка, Василий пришел в компании своего менеджера Эгиса Климаса, возвестившего интересные вещи.

Поражение Ломаченко он назвал "ограблением среди бела дня". Потому украинская команда будет оспаривать решение судей, которое было в пользу американского бойца.

Это самое большое ограбление среди бела дня. Для другой команды Рождество наступило летом. Мы это просто так не оставим. Я гарантирую, что мы будем подавать протест. Правосудие должно быть. Подсчет очков был просто безумным. Судьи не понимали, как тяжело работают бойцы, чтобы оказаться здесь. И быть ограбленным таким образом? Это неприемлемо. Мы это просто так не оставим. Мы будем идти до конца и подавать апелляцию. Возможно, мы не выиграем, но мы должны показать, что правосудие должно быть,

– заявил менеджер украинского боксера.

Сам Хейни выглядел очень растерянным как перед, во время, так и после поединка. Девин понимал, что чуть не потерял звание абсолютного чемпиона мира, если бы не судьи. Никто из зрителей даже не хотел подавать руку Девину, когда тот направлялся в раздевалку.

Сам Ломаченко на пресс-конференции тоже заявил, что чувствовал себя победителем и отберет чемпионские пояса. Но судьи не были единомышленниками Василия.

Интересно узнать! Судейские записки боя Ломаченко – Хейни можно посмотреть в материале.