Уже с первых раундов боксеры бросились в атаку. Практически не было никакой разведки от Хейни и Ломаченко, бойцы не жалели друг друга, а поочередно пробивали мощные удары, пишет 24 Канал.

К теме Ломаченко проиграл Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира

Поддержки у чемпиона не было

В результате чего бой длился все 12 раундов, а победителя боя определяли судьи. Судейские записки были в пользу американца – 116:112, 115:113, 115:113. Хейни защитил звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Однако такой результат положительно встретила только команда Дэвина и сам чемпион мира. Василий Ломаченко встретил решение судей с иронической улыбкой на лице, а собравшиеся на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе зрители засвистали победу Хейни.

Отметим, что на протяжении всего поединка болельщики на арене активно и громко поддерживали Ломаченко. В тот вечер их сердца были на стороне украинского боксера. Зато можно было услышать лишь редкие крики тех, кто болел за Хэйни.

Видео объявления результатов боя

Уже в первой секунде после объявления результатов многие начали писать, что победа Хейни не заслужена, ведь Ломаченко выглядел гораздо лучше на ринге. Но судьи были неумолимы и решили, что американцу следует сохранить его чемпионские пояса.

Однако даже после поединка, когда Хейни направился в подтрибунное помещение, Девин выглядел довольно растерянным. Ему никто не хотел подавать руку. Похоже, чемпион мира понимал, что был близок к провалу, если бы не судьи.