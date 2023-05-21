Бой между Василием Ломаченко и Девином Хейни состоялся в Лас-Вегасе. На кону были чемпионские титулы по версиям WBC, WBO, WBA и IBF в легком весе. Первыми тремя в свое время владел Ломаченко.

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Как прошел бой

Ломаченко и Хейни активно начали бой, без долгих "разведок" соперника. Поэтому оба боксера уже в первом раунде нанесли несколько прицельных ударов, пробив защиту соперника. А Ломаченко даже удалось на время зажать Хейни в углу.

Это же продолжилось и во втором раунде, и Хейни был несколько удивлен таким натиском со стороны Ломаченко. Так что уже в третьем раунде американец начал активнее идти на Ломаченко, пользуясь своим преимуществом в росте и размахе рук. Но и Ломаченко тоже активно проводил атаки, выбрасывая немалое количество достаточно точных ударов.

Комбинации в исполнении Ломаченко проходили и в четвёртом раунде. Хейни больше полагался на одиночный мощный удар. И в четвертом раунде боксеры даже оба оказались на конвасе. Но это не был нокдаун – они споткнулись друг через друга и упали.

А вот с пятого раунда боксеры все чаще стали клинчевать. И если до этого неведомое преимущество было на стороне Ломаченко (скорее из-за того, что Хэйни не ожидал столь активного начала боя от него), то уже с этого времени бой был довольно ровным и близким.

В восьмом раунде Ломаченко даже оказался на коленях, но снова обошлось без зачисления нокдауна – он споткнулся через Хейни.

Несмотря на изнурительное сражение, оба боксера довольно уверенно держались в ринге. Ни Хейни, ни Ломаченко не доминировали, но активно менялись моментами. Хейни не пытался держать соперника на расстоянии, откуда Ломаченко не мог его достать.

В чемпионских раундах Ломаченко и дальше активно шел вперед, нанося немало ударов по сопернику. У него проходили композиции как по корпусу, так и в голову.

К концу двенадцатого раунда у Ломаченко был синяк под правым глазом. Но он не помешал ему проводить сражение.

Бой длился все 12 раундов. Так что победителя пришлось определять решением судей. Единогласным решением судей победил Хэйни.

Видеообзор боя Ломаченко – Хейни