Один из самых ожидаемых поединков 2023 года завершился поражением Василия Ломаченко абсолютному чемпиону мира Девину Хейни. 35-летний боксер из Украины второй раз упустил возможность стать лучшим в легком дивизионе.

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Претендент для Ломы

Несмотря на поражение, Ломаченко продемонстрировал очень конкурентный бокс. Многие эксперты и фанаты уверены, что победу одержал именно украинец. Магия имени и бывшие титулы чемпиона мира в трех весовых категориях привлекают топовых боксеров провести бой с Ломаченко. Среди них оказался непобежденный американец Шакур Стивенсон.

"Бесстрашный", как называют Стивенсона, намерен свой следующий бой провести именно с украинским боксером.

Я надеюсь, что уже в следующем бою получу шанс встретиться с Ломаченко. Этот парень еще не закончил. Он явно не старый, заброшенный бойц. Я не хочу ждать еще год, когда ему будет 36 или 37 лет. Я предпочел бы подраться с ним сейчас сразу после Девина,

– заявил Стивенсон.

Если Ломаченко не согласится на бой с Шакуром, тогда американец готов встретиться с Джемейном Ортисом, которого Василий победил в октябре прошлого года.

Если Лома будет настаивать, что ему нужен промежуточный бой, тогда я безусловно буду готов разобраться с Ортисом. Я собираюсь сильно избить этого парня. Он не понимает, во что вязался,

– сказал Стивенсон.

Что известно о Шакуре Стивенсоне