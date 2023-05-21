Бой Ломаченко – Хейни длился все 12 раундов. Он был довольно близок – соперники наносили немало мощных и точных ударов, но одержать досрочную победу никому не удалось. При этом оба боксера оказывались на канвасе, но это не были нокдауны.

Достойно внимания Вспомнил о стране и церкви, – что сказал Ломаченко после поражения в бою против Хэйни

Все в этом бою решали судьи – по их записям победу одержал Хейни. Следовательно, он сохранил звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Видео лучших моментов боя Ломаченко – Хейни