Все судьи в один голос заявили о победе Дэвина Хейни – 116:112 и дважды в 115:113. Ни один из судей не был на стороне Ломаченко. Такие результаты вызывают сомнения в объективности судейства.

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Арум: Удивительно, что у нас американец борется с украинцем, а все судьи американцы

После поединка менеджер украинца Эгис Климас заявил, что команда будет оспаривать финальное решение. А глава Top Rank Боб Арум тоже встал на защиту Василия Ломаченко.

Руководитель промоутерской компании не захотел подробно разбирать решение судьи, но разделяет мнение украинской команды об удивительных судьях, где в их составе сидели все земляки Хейни.

Я промоутер, а не судья, но все нейтральные фанаты вокруг меня посчитали, что это было достаточно одностороннее сражение для Ломаченко. Поэтому все были ошеломлены судейскими записками в пользу Хэйни. Лично я не буду комментировать это, потому что я промоутер. Этот вопрос должен быть задан комиссии. Если одна сторона протестует против судьи, они меняют его. Но этого не вышло. Это кажется мне удивительным. Кажется странным, что у нас американец сражается с украинцем, а все судьи американцы,

– заявил глава Top Rank.

Многие поклонники бокса, наблюдавшие за этим поединком, тоже начали говорить о несправедливой победе Дэвина, которого засвистели в Лас-Вегасе. И это на родной земле Хэйни в США.

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