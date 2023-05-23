Боксеры провели 12-раундовый поединок на арене "MGM Grand", а победителя боя определяли судьи, которые единогласно отдали победу Дэвину Хэйни – 116:112 и дважды в 115:113. Хотя Василий Ломаченко сделал все, чтобы отобрать у американца чемпионские пояса. Но всем понятно, почему такое решение приняли судьи даже, если украинец бился и попадал больше.

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Досталось от разъяренных фанатов

Такой вердикт зрители на трибунах встретили свистом. Все были недовольны решением судей. Сам Василий Ломаченко встретил объявление результатов иронической улыбкой и не сдержал слез в раздевалке.

Интересный эпизод произошел, когда абсолютный чемпион мира Хейни покидал арену и уходил в подтрибунное помещение. Кто-то из зрителей запустил бутылку из-под пива, которая прилетела прямо в голову Билла Хэйни, отца Дэвина.

Однако в послематчевом комментарии Хейни-старший прокомментировал эпизод с попаданием. Билл признался, что зрителям не удалось испортить ему настроение от победы его сына.

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После боя Ломаченко признался, что решение судей стало для него сюрпризом Глава Top Rank Боб Арум тоже рассказал, что не ожидал таких судейских записок, которые выглядят очень странно.

Менеджер украинца Эгис Климас назвал это поражение от Хэйни ограбление среди бела дня. Поэтому команда Ломаченко будет оспаривать решение судей.