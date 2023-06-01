Конец второй книги об аргентинце: Месси официально летом отправится на поиски новой команды

История аргентинца в состоянии ПСЖ пиддигает до конца. Легендарный футболист выиграл практически все трофеи с французским грандом.

Лионель Месси официально покинет ПСЖ по завершению сезона. У Аргентинца есть ряд достойных предложений по продолжению карьеры.

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Следует двигаться дальше

Наставник столичного коллектива Кристоф Галтье отметил, что игра заключительного тура Лиги 1 станет для аргентинского футболиста последней в футболке парижан. Месси официально отправится в свободное плавание, а море вариантов, где Лионель мог бы продолжить радовать людей своей игрой, выглядит действительно бескрайним.

Мне представилась честь работать с лучшим игроком в истории футбола. Матч против Клермона будет последним для Лео Месси на Парк де Пренс. Надеюсь, что его встретят наилучшим образом. В этом году он был важным элементом, всегда в обойме. Замечание или критика – я не считаю их абсолютно оправданными. Когда у вас есть сезон с чемпионатом мира посредине, вы все равно получаете статистику в 21 гол и 20 результативных передач. Он всегда делал все для команды. Для меня было большой честью быть рядом с Лео в течение всего сезона,

– рассказал главный тренер ПСЖ.

Стоит напомнить, что к французскому коллективу Месси присоединился даром в 2021 году. поскольку Барселона не могла вписать большую зарплату нападающего в рамки правил Ла Лиги. По ПСЖ Месси провел 74 поединка, в которых забил 32 гола и отдал 35 ассистов.

К тому же, в составе парижан Месси становился чемпионом Франции и выигрывал Суперкубок страны. А вот Кубок Франции – единственный титул, который еще Лионелю не подчинялся в его карьере, а по такому развитию событий уже и не подчинится. Также, находясь в обойме ПСЖ, Месси завоевал седьмой "Золотой мяч" и выигрывал чемпионат мира.

Трансферная сага Месси