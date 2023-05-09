Саудовская Аравия нацелилась на ряд легендарных исполнителей. В частности, на Месси, Альбу, Бускетсе, Суаресе. Веррати, Паредеса, Ди Марию и Рамоса.
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Деньги не проблема
Азиатская страна продолжает придумывать хитроумные планы, которые помогут им затянуть в свою лигу многократного обладателя "Золотого мяча". Ранее уже появилась информация, что Лионель Месси и Аль-Хилаль достигли устного согласия по контракту аргентинца, предусматривающий большие суммы Однако отец Лионеля завуалированно опроверг эту информацию.
Также саудовцы готовы привлечь в свои планы друзей Месси, с которыми он выступал за Барселону. В частности, Аль-Хилаль готов предложить сотрудничество Жорди Альби, Серхио Бускетсу, который мечтал снова сыграть с Лоинелем в одной команде, и Луису Суаресу. Все для того, чтобы аргентинец чувствовал себя комфортно в команде.
Однако на этом планы Саудовской Аравии не закончились. Азиатская страна готова скупить ряд звездных футболистов, которые сформируют чуть ли не топовый чемпионат для Саудовской Аравии. Саудовцы нацелились на приобретение еще Марко Веррати, Леандро Паредеса, Серхио Рамоса и Анхеля Ди Марии. Интересно, что план состоит в том, что все они будут выступать за три разных клуба из Эр-Рияда, а именно Аль-Наср, за который выступает скандальный Криштиану Роналду Аль-Хилаль и Аль-Шабаб.
Португальский игрок в Саудовской Аравии
- Криштиану Роналду перебрался в Аль-Айн после того, как он дал скандальное интервью по поводу его пребывания в Манчестер Юнайтед. Английский коллектив расторг контракт с Криштианом, однако ни один европейский коллектив не желал сотрудничать с португальцем. Так Роналду и оказался в Саудовской Аравии, чтобы взять паузу в своей карьере.
- Португалец получает в Аль-Айне около 200 миллионов евро в год.
- Ходят слухи, что Криштиану может вернуться в Европу при условии, что Ньюкасл выйдет в Лигу чемпионов. Тогда Роналду и сыграет на самом высоком уровне в состоянии "сорок".
- За новый коллектив Криштиану провел 13 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 2 ассиста.
- Саудовский клуб Аль-Фейха уже успел высмеять Роналду за его высокомерие. Португалец на повышенных тонах говорил в сторону игроков соперника и представителей клуба, за что Аль-Фейха и насмехалась над Кришитаном.
- Также Роналду могли депортировать из страны. Звездному португальцу не понравилось отношение выкрикивавших фанатов: "Месси, Месси", поэтому он решил продемонстрировать непристойный жест, взявшись за свои гениталии. За это Криштиану мог поплатиться.
- На этом проблемы Роналду в азиатской стране не закончились. Португальский игрок п осварился уже с новым тренерским штабом, а также Криштиану отталкивал работника клуба соперника, который хотел сделать с ним селфи после игры.