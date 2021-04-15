Путь в полуфинал

Первыми полуфиналистами Лиги чемпионов стали лондонское Челси и французский ПСЖ. Еще два участника путевок в 1/2 финала турнира определились 14 апреля.

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ПСЖ в Париже минимально уступил обескровленной Баварии (0:1). Однако благодаря победе в первой встрече 3:2 сумел стать первым полуфиналистом Лиги чемпионов, выбив действующего обладателя трофея.

13 апреля Челси потерпело поражение от Порту (0:1), но по сумме двух матчей именно "аристократы" из Лондона вырвали счастливый билет в 1/2 финала Лиги чемпионов. К слову, португальцы хотя и вылетели на стадии четвертьфинала, но их гол в ворота команды Томаса Тухеля стал настоящим шедевром Лиги чемпионов.

Манчестер Сити и Реал вышли в полуфинал после матчей против Боруссии Дортмунд и Ливерпуля соответственно. Подопечные Пепа Гвардиолы в драматическом поединке вырвали победу у немцев на выезде (1:2). Победным голом отметился Фил Фоден. По сумме двух встреч "горожане" победили соперника из Дортмунда (2:4).

Реал расписал нулевую ничью с Ливерпулем. Судьба путевки в полуфинал решалась по сумме двух матчей. В первой встрече "Королевский клуб" сделал комфортную победу в счете – 3:1.

Кто вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов

ПСЖ

Челси

Реал

Манчестер Сити

Полуфинальные пары

ПСЖ – Манчестер Сити

Челси – Реал

Первые поединки 1/2 финала Лиги чемпионов состоятся 27 апреля. Ответные матчи запланированы на 4 мая.