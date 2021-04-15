Ливерпуль – Реал 0:0

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Первый матч соперников закончился уверенной победой "сливочных" – 3:1. Поэтому Юргену Клоппу и его команде придется очень постараться, чтобы пройти дальше.

На выходных соперники выиграли свои матчи. И если у Ливерпуля была скромная виктория над Астон Виллой, то Реал победил своего принципиального соперника – Барселону и приехал на "Энфилд" с целью если и не продолжить свою победную серию, то все же попасть в полуфинал Лиги чемпионов.

Ливерпуль создал момент уже на старте матча. Салах пробил с периметра с передачи Мане, но Куртуа парировал ногой. На 11-й минуте Милнер зарядил в девятку. Куртуа вытянулся в летучего удава и достал мяч в нереальном броске.

Впоследствии свой супермомент создал уже Реал. Бензема помчался в контратаку, дважды накрутил двух защитников Ливерпуля – и пальнул с рикошетом в ближний угол. "Красных" спасла штанга.

В конце первого тайма Мане не хватило телескопической функции ноги, чтобы дотянуться и запереть в пустой угол. Но мяч пошел неподалеку от штанги. На этом Ливерпуль не остановился и создал еще один момент. Вейналдум разогнал атаку, бросил в штрафную на Мане, который нашел передачей Салаха – и Мохаммед пробил, подделав мяч под левую, но выше ворот.

После перерыва Фирмино принял передачу Трента и пробил с разворота из-под Милитао. Куртуа снова спасает Реал.

На 68-й минуте Реал не смог реализовать супермомент. Винисиус после прохода и Бензема на добивании не смогли пробить Алиссона. Двойное спасение от голкипера "красных". В контратаке Салах оказался с мячом на 11-метровой отметке, но так затянул с ударом, что перед ним вырос целый забор из мадридских ног.

В конце матча Бензема пробивал головой с 7 метров с отскоком от газона, но мяч перепрыгнул через перекладину.

Как итог, Реал удержал комфортное преимущество после победы в первом матче (3:1) и без проблем вышел в следующий раунд турнира.

Ливерпуль – Реал видеообзор