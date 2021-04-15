Рекорд после дебютного гола

17-летний полузащитник "шмелей" Джуд Беллингем на 15-й минуте матча размочил нули на табло. Футболист Боруссии мощным выстрелом из пределов штрафной попал прямо в девятку ворот. Это был дебютный гол английского легионера Боруссии в этом турнире.

Как это было Манчестер Сити в драматической игре одолел Боруссию и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов: видео

Еще в первой игре против Манчестер Сити Беллингем отметился голом, но его взятие ворот отменил арбитр. Как оказалось впоследствии, что рефери ошибочно отменил результативный выстрел футболиста. Уже во второй встрече все было по правилам и без ошибок судьи.

До 17-летний футболист уже сыграл 39 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Джуд забил свой гол, когда ему исполнилось 17 лет и 289 дней. Англичанин стал самым молодым футболистом, который забивал за Боруссию из Дортмунда в Лиге чемпионов.

Также бриллиант "шмелей" стал вторым самым молодым игроком, забившим гол в плей-офф Лиги чемпионов. Первую строчку занимает бывший игрок Барселоны Боян Кркич. Он в возрасте 17 лет и 217 дней впервые отличился в воротах немецкого Шальке в апреле 2008 года.

Также Беллингем занял второе место среди самых молодых игроков, которые отыграли 10 поединков в Лиге Чемпионов до того, как им исполнилось 18 лет. Первым является Юри Тилеманс, который сейчас выступает за английский Лестер (забил в 2014 году).

К слову, Боруссии не удалось дожать команду Пепа Гвардиолы. Зато "горожане" забили в ворота дортмундцев дважды и завершили матч победой 1:2. По сумме двух встреч именно Мансити вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Видео гола Беллингема в ворота МанСити