Красивый гол Порту

В первой игре лондонское Челси получило комфортное преимущество в счете перед вторым поединком – 0:2 в Португалии. Во второй раз команды встретились уже в Лондоне, где сильнее были португальцы. Однако минимальная победа Порту не позволила им выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Как это было Челси проиграл Порту в компенсированное время, но вышел в полуфинал Лиги чемпионов: видео

Казалось, что матч завершится нулевым счетом. Но уже в компенсированное арбитром время гости забили гол. Роскошный выстрел удался Тареми, который в прыжке ударом через себя отправил мяч прямо в девятку ворот Челси – 0:1.

Этот результативный удар принес победу Порту в этом противостоянии, но никак не победу в серии из двух встреч. Суммарный счет матчей 2:1 в пользу Челси, которое вышло в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Для Тареми этот гол стал 17-м в 40 поединках за Порту этого сезона во всех турнирах. Также в его активе 13 голевых передач.

В этот вечер свою путевку в следующий круг получило французское ПСЖ, которое также уступило Баварии со счетом 0:1, но благодаря победе в первой встрече выбило из турнира действующих обладателей трофея.

Видео гола Тареми